Les résultats du week-end en Seine-Maritime

Football

C'est à chaque fois LE match de la saison. Samedi 4 octobre, l'US Quevilly a accueilli le FC Dieppe pour le traditionnel derby seinomarin. Et ce sont les Quevillais, pourtant réduits rapidement à 10, qui l'ont emporté grâce à un but d'Albert. Les Jaunes et Noirs restent 2e derrière Sedan, qui continue son sans-faute.

Le FC Rouen a lui aussi remporté son match, à Pacy, un prétendant à la montée en CFA 2. Victoire 2-0 grâce à Chabbi et Vincent. Les Diables Rouges, sortis prématurément de la Coupe de France, remontent à la 3e place de DH, deux points derrière le leader Evreux.

Hockey

Les Dragons de Rouen redressent la barre en Ligue Magnus avec une victoire 7-4 contre Dijon, équipe du haut de tableau. Le capitaine Marc-André Thinel a montré la voie avec un doublé. Au classement, les Dragons remontent à la 7e place.

Handball

Après une défaite initiale face au Stade Valériquais à domicile, les handballeurs métropolitains s'imposent à Bruges lors de la 2e journée de championnat de N1. Une victoire aisée 31-19 qui permet aux joueurs de la Métropole Rouen Normandie Handball de remonter à la 6e place.