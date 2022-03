Foot: résultats CFA-CFA2

Football avec les résultats du championnat de CFA. On démarre par la belle prestation de l'AS Cherbourg en déplacement samedi 20 février à Carquefou. Les bleus ont géré le match 3-0. Cherbourg est deuxième au classement, à 7 points du leader Orléans. De son côté, l'US Avranches recevait Quevilly. Et les visiteurs ne leur ont pas fait de cadeaux. Score final: 3-0 pour Quevilly. Avranches est 14e au tableau. Et puis e n CFA2, Saint-Lô a fait match nul à Dives hier: 1 partout. Le FC St-Lô, 14e au classement.

