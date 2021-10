Nicki Minaj présentera les MTV Europe Music Awards

La chanteuse de hip hop prépare actuellement la sortie de son troisième album, "The Pink Print". Elle a déclaré sur Twitter être "très excitée" : "Je vais non seulement me produire sur scène, mais je PRÉSENTERAI aussi les #MTVEMA de cette année!!!!!!! AAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!".

Nick Minaj est nommée dans quatre catégories : meilleure artiste féminine, meilleur artiste hip-hop, meilleure fanbase et meilleur look.

Parmi les autres artistes en compétition, on retrouve Katy Perry qui mène le bal avec sept nominations, suivie par Ariana Grande, présente dans six catégories. One Direction, Eminem, Sam Smith et Kiesza figurent dans quatre catégories, tout comme Iggy Azalea qui affrontera Nicki Minaj pour meilleur look et meilleur artiste hip hop.

Le groupe australien 5 Seconds of Summer sera en compétition avec One Direction dans la catégorie meilleur artiste pop. Les fanbases des deux groupes, ainsi que celles de Justin Bieber, de Nicki Minaj et d'Ariana Grande, s'affronteront pour le titre de meilleurs fans. Pour voter via Twitter ou Instagram, utilisez le hashtag #EMABiggestFans devant le nom de l'artiste que vous voulez voir gagner (Ex: #EMABiggestFans1D, #EMABiggestFans5SOS).

La soirée sera diffusée en direct de la salle de concert SSE Hydro de Glasgow, Écosse, le 9 novembre à 22h.