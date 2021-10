Ouistreham : Normandie Transpaddle 2014

C'est une grande course nationale de Stand Up Paddle avec l'Association Gliana, une course de 12,6 km entre Caen et Ouistreham.



Démonstrations et prologue le samedi 4 octobre dans le bassin de plaisance de Ouistreham côté canal, spectacle assuré et surprises nautiques. Près de 100 concurrents sont attendus.



Départ du bassin Saint-Pierre à Caen le 5 octobre à 11h, premières arrivées attendues sur Ouistreham vers 12h30. Passage sous le Pegasus Bridge vers 12h. Départ de la mini-paddle vers 11h.



Plus d'informations sur www.transpaddle.org



Ecoutez, Vincent, Organisateur et membre de l'association Gliana.

