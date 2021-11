Caen. En 2020, ce Caennais traversera la France en paddle... avec sa chienne

Il existe du pilates-paddle, du yoga-paddle, mais aussi du cani-paddle ! Cette activité consiste à pratiquer le stand-up paddle en compagnie de son chien. Ancien parachutiste, Yohan Ozanne, un habitant de Caen (Calvados) s'est lancé le défi de "traverser la France par les fleuves et les canaux en 2020" avec son berger hollandais de cinq ans, baptisé Thétis.

Paddle, chienne et maître ne font qu'un

Le pratiquer avec sa chienne sonnait comme une évidence pour cet éducateur canin, adepte du paddle depuis deux ans. "Thétis est l'un des rares chiens à aimer les activités nautiques" estime-t-il. Tout un travail en amont a été nécessaire pour garder l'équilibre et inhiber l'appréhension de la pagaie, de la planche et de l'eau.

Les premiers exercices se sont faits à terre. "On fait monter le chien sur la planche au sol, on le récompense, lui demande de s'asseoir, de se coucher et de réaliser différentes positions. Avec ma pagaie, je la passe au-dessus de lui de gauche à droite pour voir comment il réagit. Une fois qu'il est à l'aise, progressivement on monte sur l'eau", indique le spécialiste. "La plus grande difficulté est d'avoir un chien qui bouge en permanence".

Yohan Ozanne pratique le cani-paddle depuis deux ans.

152 km dans l'Orne comme mise en bouche

Avant de partir à l'aventure à travers l'hexagone sur environ 1 400 km, Yohan réalise un premier entraînement cet été, à partir du mardi 20 août 2019. Il traverse actuellement l'Orne au départ de la source pour une arrivée aux Rives de l'Orne à Caen, ce qui représente une distance de 152 km "sans assistance et en totale autonomie. Cela me permettra de savoir quel matériel est superflu ou ce qu'il me manque. L'idée est de s'arrêter de bivouac en bivouac".

A raison de 25 km par jour, même si la performance n'est pas une priorité pour Yohan, il se place dans les mêmes conditions qu'en 2020, c'est-à-dire avec sa planche, sa chienne ainsi que le minimum vital pour survivre. L'intégralité de la nourriture, stockée dans des contenants imperméables, représente environ 45 kg pour les deux aventuriers. "L'eau que l'on va boire sera directement filtrée des fleuves".

Thétis enchaîne les différentes positions pour être à l'aise dans n'importe quelle situation.

Yohan prévoit également une petite place pour un réchaud, un matelas, une tente ou encore un duvet. "Le couchage représente uniquement un sac de 30 litres". Difficile de s'imaginer le poids total que le Caennais devra propulser à l'aide de ses bras ! Mais qu'importe, ce projet lui tient à cœur. Il le réalise pour une association, appelée Les Tri'pattes en aide aux animaux amputés ou handicapés.

