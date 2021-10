Les meilleures ventes de Jeux vidéo en France

Destiny (PS4) Destiny (Xbox One) Destiny (PS3) Les Sims 4 (PC) Destiny (Xbox 360)

C'est un véritable raz de marée qu'a réalisé le FPS de Bungie. Ce titre aura couté 500 millions de dollars à produire durant ces 10 dernières années!! Assez malmené par les critiques depuis sa sortie, le jeu souhaitait mélanger le FPS au MMO, ajouter de l'interaction sociale entre les joueurs pour un jeu de tirs. Le public a l'air de répondre présent et ce sur toutes les moutures du jeu. Le peu de sorties sur les nouvelles consoles exlpliquent la précipitations des joeuurs Xbob One et PS4 mais la "old gen" a l'air de vouloir tester cette nouveauté. A noter la belle performance du jeu "les sims 4", qui réussit à placer dans le top 5 un jeu PC, pas si courant.