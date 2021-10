Sortir dans la Manche : mercredi 24 septembre

Vos enfants vont adorer passer le week-end à Equeurdreville pour assister au festival du jeux de société 2014. Organisé par les Francas de la Manche, le programme est toujours aussi alléchant, c'est ce que nous explique Aurélie Eve, l'une des organisatrices...

N'hésitez pas à liker la page facebook festival jeu de société pour gagner des cadeaux et retrouver le programme complet.



C'est la Fête du Souffle vendredi à Cherbourg. Mesure gratuite du souffle au centre hospitalier public du Corentin de 9h à 17h. Vous pourrez échanger avec des professionnels, trouver de l'information sur certaines maladies telles que l'asthme ou la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive). Renseignements 02 33 20 76 67.



C'est l'événement foot de cette rentrée, le match Caen/PSG au stade Michel d'Ornano et c'est ce soir ! Les places se sont arrachées en 90 minutes, mais suivez le match en direct comme si vous y étiez avec notre équipe de commentateurs ! Thibault Deslandes, Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès vous commenteront le match en intégralité à la radio et sur tendanceouest.com Rendez-vous dès 20h45.

50 Impossible de lire le son.