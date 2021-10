Les socialistes du Calvados rendent hommage à Maurice Fouque

A 11h30, place Maurice Fouque, près de l'Abbaye aux Dames, une nouvelle plaque commémorative a été inaugurée en l'honneur de ce Caennais résitant. Né à Saint-André sur Orne, Maurice Fouque entre dès 1906 dans un cercle de la jeunesse laïque, ce qui le mènera à entrer dans la Section Française de l'International Ouvrier (SFIO), ancêtre du Parti Socialiste.

Contrôleur des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), il est élu conseiller général de Caen en 1937. Entré dans la résistance dès le début de l'occupation, il créé en 1941 le mouvement "Libération Nord". Au début de l'année 1943, il est dénoncé et est emmené dans le camp de concentration de Mauthausen en Autriche et y mourra le 11 septembre 1944.

C'est donc pour lui rendre hommage que Louis Mexandeau, ancien ministre des PTT sous la présidence François Mitterrand et président des "amis du socialisme", et Raphaël Chauvois, premier secrétaire de la fédération du Calvados du Parti Socialiste se sont rendus à Caen pour inaugurer une plaque commémorative. Le maire de Caen a lui aussi tenu à dire quelques mots en l'honneur du résistant que fut Maurice Fouque.