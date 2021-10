Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

EXPOSITIONS

Peinture de société

Ll’œil du critique Eugénie Bachelot-Prévert dresse une galerie de portraits étranges, entre caricatures et personnages anthropomorphes dignes des contes d’Hoffman.

Pratique : Jusqu’au 18 octobre. Galerie Manufacture 45 à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 88 86 30

Dans les coulisses de Jazz à part

À travers l’objectif des deux photographes de la galerie, cette exposition offre un point de vue inédit sur le festival musical rouennais Jazz à part.

Pratique : Du 18 septembre au 18 octobre. Galerie Point Limite à Rouen. Gratuit. www.pointlimite.fr

CONCERTS

Le nouvel opus de Blonde redhead

Groupe indie-rock de référence, les Blonde Redhead ont vu le jour à New-york à l’aube des années 90. Après des débuts privilégiant la singularité avec des dissonances clairement assumées et des explorations sonores audacieuses qui les affiliaient alors à Sonic Youth, le trio atteint l’âge de la maturité et offre cette fois un nouvel opus plus accessible, plus posé et sensuel. Barragan est le titre de ce nouvel album tout juste sorti des presses. C’est le 9e album du trio et un véritable accomplissement. Le CD s’ouvre sur un morceau planant sans paroles où la flûte traversière vient ouvrir une porte à l’imaginaire, puis les morceaux suivant s’articulent avec une fluidité toute naturelle. Le nouvel opus est en effet particulièrement homogène et se distingue par cette capacité à transporter grâce à une pop épurée. Le trio a encore de beaux jours devant lui.

Pratique : Mardi 23 septembre à 20 h. Le 106 à Rouen. Tarifs 16 à 24 €. www.le106.com

Thibault Wolf, doux rocker

Le jeune auteur/compositeur/interprète eurois chante en français des textes sensibles de sa composition mis en musique sur des rythmes rocks : un style unique.

Pratique : Jeudi 25 septembre à 21 h. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarif 6 €. Tél. 02 35 70 52 14

Tarrus Riley débarque au 106

Le phénomène jamaïcain et leader de la nouvelle scène reggae Tarrus Riley revient au 106 pour un concert où il jouera ses tubes comme ses nouveaux morceaux.

Pratique : Vendredi 19 septembre, à 20h, au 106. Départ Cathédrale. Tarifs : entre 20 et 26 €.

Fréro Delavega en tournée

Révélés par l’émission The Voice, le duo entame sa tournée par une première date à Malaunay et reprend les meilleures tubes de leur premier disque sur scène.

Pratique : Samedi 20 septembre à 20 h 30. Place de la mairie Malaunay. Gratuit. Tél. 02 32 82 55 55

ANIMATIONS

Les contes du bambou

À travers les aventures de Djinrokou, la Cie des rémouleurs d’histoire évoque un Japon de légende. Le conte sera traduit en simultané en langue des signes.

Pratique : Dimanche 21 septembre à 15 h 30. Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 63 60 82