UDI : Jean-Christophe Lagarde en campagne à Cherbourg

A la suite de la démission de Jean-Louis Borloo pour raisons de santé, il y quelques mois, l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI) se cherche un nouveau président. Les adhérents devront désigner leur représentant le 8 octobre, entre quatre candidats : Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, les députés Hervé Morin et Yves Jego, et Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy. Ce dernier a rencontré les militants manchois lundi 15 septembre, à Cherbourg.



"Avec Jean-Christophe Lagarde, l’UDI sera l’étendard d’un centre conquérant et libre. Notre mouvement n’a pas finalité à se fondre dans telle ou telle association au niveau local. Aujourd’hui, il doit prendre le leadership de l’opposition afin de porter la prochaine alternance pour la France" indique Nicolas Calluaud, délégué départemental de l'UDI.



Une implantation d'autant plus importante que les élections locales se profilent en mars et décembre 2015, à l'échelon départemental et régional.



Les adhérents de l'UDI connaîtront le nom de leur président le 15 novembre, lors d'un congrès de l'UDI.