Louis Bertignac en concert à la Luciole le 24 septembre

Ancien guitariste du groupe de rock Téléphone, Louis Bertignac sera sur scène le 24 septembre à 21h à la Luciole, scène de musique actuelle d'Alençon qui fête ses 20 ans et offre pour l'occasion une série de concerts riches et variés. Toujours en forme, le sexagénaire a d'ailleurs prouvé sa fringance lors d'un concert au Village des Jeux équestres mondiaux le 4 septembre, devant plus de 7000 personnes. L'artiste sera en résidence à la Luciole du 22 au 24 septembre afin de préparer sa prochaine tournée.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Billets à 22€ pour les abonnés, 25€ en réservation et 28€ le soir sur place. Contact au 02.33.32.83.33

Toutes les infos à retrouver ici