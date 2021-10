La recette de la semaine : petits cakes aux myrtilles

Petits cakes aux myrtilles

Environ 12 petits cakes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 15 à 20 mn

Ingrédients

200 g de myrtilles

200 g de farine

1/2 sachet de levure

1 pincée de sel

125 g de beurre

125 g de sucre en poudre

3 œufs

1 citron non traité

2 cuillères à soupe rhum



Préchauffer le four (thermostat 4 - 180°C).

Trier les myrtilles et les nettoyer. Les équeuter et les réserver. Dans une terrine, tamiser la farine, la levure et le sel.

Dans un saladier, travailler le beurre en pommade. Ajouter le sucre et mélangez jusqu’à obtention d’une consistance crémeuse. Incorporer les œufs 1 à 1 en travaillant la pâte.

Ajouter le mélange farine-levure-sel, bien mélanger.

Laver le citron en le brossant. En râper finement le zeste et l’ajouter à la préparation. Délayer avec le rhum et incorporer les myrtilles.

Beurrer une plaque alvéolée ou 12 petits moules ou ramequins individuels. À défaut, utiliser des caissettes en papier d’environ 6 centimètres de diamètre. Remplir de pâte jusqu’aux trois-quarts.

Enfourner à mi-hauteur et faire cuire de 15 à 20 minutes selon la taille des moules. Vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau. Au sortir du four, démouler les petits cakes sur une grille. Les laisser refroidir avant de les déguster.