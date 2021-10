Ce soir et demain à partir de 18h30, assistez au grand tournoi de Chevalerie au Château Sainte-Croix Grand Tonne. 10 chevaliers vont se mesurer au cours de jeux de chasse et de guerre, dont 6 chevaliers en armure lourde du 15ème siècle en Joute à Plaisance dans la plus grande carrière d'Europe dédiée à la joute médiévale. Il n'en restera qu'un qui remportera le collier d'or de Santa Cruz de Grentonnia.

Dimanche c'est la 16ème édition de la course à La Bayeusaine. Devenu un rendez vous incontournable dans la région, cette course se déroule en duo et mélange courses à pied et VTT comme nous l'explique DUCLOS Philippe responsable des sports à la ville de Bayeux...

Sortir dans le Calvados : vendredi 5 septembre Impossible de lire le son.

Les inscriptions sont encore possible jusqu'à demain sur mairie-bayeux.fr

Après-demain, participez également à la randonnée de la liberté à Tilly-sur-Seulles. Une commune qui fut le siège local de la résistance allemande. Au cours de la randonnée, il y aura des moments de recueillement au Cimetière militaire britannique, et au cimetière d'Ottot-Les-Bagues. Le départ se fait de l'hôtel de ville à 9h00. Présentez-vous 15 minutes avant sur place et prévoyez votre pique-nique.