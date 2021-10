Rouen : les rencontres à suivre ce week-end

Football

On a quitté l'US Quevilly et le FC Rouen sur deux victoires respectives en CFA et DH. Performances à confirmer ce week-end. La tâche va être compliquée pour l'US Quevilly, qui accueille les ogres sedanais au stade Lozai. Pour l'instant, l'US Quevilly est 1er du championnat devant... Sedan.

Le FC Rouen, favori pour la montée en CFA 2, accueille Gasny pour sa première à domicile au stade Diochon, dimanche 31 août à 15 h. Le buteur Anthony Laup, auteur d'un doublé lors du premier match de la saison, est attendu.

Hockey

Le RHE 76 a débuté sa tournée de matchs amicaux par deux victoires, l'une poussive face à l'université de Quebec-Trois Rivières, l'autre convaincante face à Amiens. Ce week-end, c'est à Amiens qu'ils se déplacent justement pour la Napoleon Cup. Samedi 30 août, les Dragons affronteront Nottingham. Le lendemain 31 août, ils joueront contre leurs hôtes.

Basket

Après deux victoires convaincantes face au STB Le Havre et Nanterre, les joueurs du SPO Rouen poursuivent leur tournée de matchs amicaux au Mans, samedi 30 août, à 20 h. Match difficile pour les basketteurs face à un poids lourd de Pro A. Cette rencontre sera aussi le théâtre de retrouvailles entre Alain Koffi et son ancien club sarthois.

Handball

Le traditionnel challenge Marrane se tient ce samedi 30 août au Kindarena. En ouverture, à 16 h, l'équipe des -18 ans affronte Boulogne-Billancourt. A 18 h, l'équipe 1 défie Massy. Le grand match se tient à 20 h et oppose Toulouse, où évolue le pilier de l'équipe de France Jérôme Fernandez, aux Russes du Zénith Saint-Pétersbourg.