Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

EXPOSITION

Lauréats du prix Marcel Duchamp

Pour rendre hommage à Marcel Duchamp, artiste avant-gardiste natif de Rouen inventeur du “ready made”, l’Association pour la Diffusion Internationale Française présente quatre artistes récompensés par le prix Marcel Duchamp. Ces derniers, dont les œuvres sont exposées au musée des Beaux-Arts et à l’abbatiale St-Ouen, mettent en œuvre des démarches originales inspirées par les détournements du maître. Si Julien Prévieux puise son imaginaire dans les schémas statistiques établis par des logiciels de calculs de données en les dégageant de leur fonctionnalité au bénéfice de leur valeur plastique, son homologue Théo Mercier compose des vitrines à la croisée des genres entre reliquaire, mémento mori, cabinet de curiosité ou collection anthropologique : des schémas de pensée surprenants et décalés.

Pratique : Jusqu’au 28 septembre. Abbatiale St-Ouen (Gratuit) et Musée des Beaux-Arts de Rouen (Tarifs 3 / 5 €). www.rouen.fr.

La vie sauvage sur le vif

Comme chaque année, le Muséum expose de superbes clichés de nature sélectionnés par le muséum de Londres à l’occasion d’un concours international.

Pratique : Jusqu’au 31 août. Muséum d’histoire naturelle à Rouen. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 71 41 50

Duclair en 1944.

Le Musée août 1944 du château du Taillis organise avec le concours de la ville de Duclair une projection commentée de photos d’archives.

Pratique : Dimanche 31 août, à 16 h. Théâtre de la ville à Duclair. Gratuit. Tél. 06 83 82 22 89

Rouen à la Renaissance.

Au cours de cette visite guidée, découvrez les joyaux de la renaissance à Rouen tel le palais de justice ou le bureau des finances, actuel office de tourisme : un style architectural développé grâce au cardinal Georges d’Amboise.

Pratique : Vendredi 29 août à 15 h. Office de tourisme de Rouen. Tarifs 0 à 6,5 €. Tél. 02 32 08 36 59

SPECTACLE

Son et lumière : nouveaux horaires

À la nuit tombée, la Cathédrale brille de mille feux sous les projecteurs et ses reliefs deviennent le support de deux animations poétiques et inspirées.

Pratique : Du 1er au 21 septembre, tous les jours à 21 h 30. Gratuit. Place de la Cathédrale à Rouen.

Duo de voltigeurs

Quien soy est un spectacle de voltige imaginé par un duo complice d’origine colombienne. Il interroge l’identité et le rapport au groupe et évolue avec grâce.

Pratique : Les 4 et 5 novembre à 20h. MDU à Mt St Aignan. Tarifs 9 à 14€. www.cdn-hautenormandie.fr

La métamorphose version androïde

À l’aune des évolutions technologiques modernes, le metteur en scène japonais Oriza Hirata revisite l’œuvre mythique de Kafka dans un monde post-humain.

Pratique : Du 12 au 14 novembre. Théâ tre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 17 / 21 €. Tél. 02 35 03 29 78

Lucrèce Borgia selon David Bobée

Le directeur du CDN signe sa première mise en scène pour le CDN avec une version très personnelle de l’héroïne de Victor Hugo interprétée par Béatrice Dalle.

Pratique : Du 10 au 18 décembre. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18 €. Tél. 02 35 03 29 78

CONCERT

Répertoire baroque dédié à la Vierge

Pour achever la 9e édition du festival Les musicales de Normandie, l’ensemble vocal du CRR de Rouen exécute des œuvres de Charpentier à la gloire de la Vierge.

Pratique : Dimanche 31 août à 16 h. Église St Maclou à Rouen. Tarifs 12 / 15 €. Tél. 07 61 24 70 41

Concert de l’orchestre d’harmonie.

Pour clôturer le stage estival de l’orchestre d’harmonie départemental, le public va pouvoir découvrir le travail des élèves et de leurs professeurs sur un programme très éclectique de John Williams à Shostakovitch.

Pratique : Dimanche 31 août à 16 h. Salle André Gide à Notre-Dame-de-Bondeville. Entrée gratuite. Tél. 02 35 74 49 44

L’imaginarium de Frédéric Philémon

Frédéric Philémon, chapeau haut de forme et redingote sans âge traîne une surprenante cariole sur la place de la cathédrale. Ce conservateur ambulant hérite de son grand-père et homonyme des richesses surprenantes dont il révèle le moindre secret à ses spectateurs. Sous les frasques de Frédéric Philémon, bonimenteur invétéré, se trouve Dominique Bonafini, joyeux fifre et gai luron membre de la troupe du Safran collectif. Avec pour support un bric-à-brac éclectique, il nous révèle la face cachée de l’histoire rouennaise, grâce aux mémoires du pinceau de Monet et aux nombreuses reliques de Jeanne d’Arc tel la poire à odeur de sainteté, ou l’élixir pour éteindre la flamme amoureuse. Avec pour crédo un vers de Lamartine “Objets inanimés avez vous une âme” Frédéric dresse un inventaire à la Prévert : drôlissime.

Pratique : Vendredi 29 août à 18 h 30. Office de tourisme de Rouen. Gratuit. Tout public. Tél. 02 32 08 32 40

BALADE

Une randonnée chantée

Afin de transmettre des mélodies populaires des temps jadis et de faire découvrir de vieux instruments, l’espace musical se prête à une déambulation dans les jardins.

Pratique : Dimanche 31 août à partir de 12 h. Château de Martainville. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 23 44 70

La bouille selon Henri Vignet.

Grâce à un parcours en plein air, découvrez les lithographies de cet artiste membre fondateur de l’école de Rouen le long de la promenade des quais.

Pratique : Jusqu’au 15 octobre. Promenade des quais à La Bouille. Gratuit. Tél. 02 35 18 01 48

CINEMA

La réalisatrice de Party girl à l’Omnia

C’est à l’Omnia mercredi prochain que la jeune réalisatrice Marie Amachoukeli viendra parler de son premier long-métrage primé à Cannes. Après une première écriture collective avec Claire Burger et Samuel Theis en 2008 pour un court-métrage, le trio s’attèle cette fois au long-métrage mettant en scène les états d’âme d’une femme, Angélique, la soixantaine bien tassée, entraîneuse depuis 40 ans partagée entre sa vie de débauche et son désir de raccrocher. Inspiré par une histoire vraie et interprété par des acteurs non-professionnels dans leur propre rôle, le film oscille entre drame social et comédie romantique sans jamais sombrer dans le misérabilisme. Sélectionné dans la section un certain regard à Cannes, il remporte le prix d’ensemble et reçoit le prix de la caméra d’or : un premier long métrage bien prometteur.

Pratique : Mercredi 3 septembre à 20 h. Cinéma Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5 €. www.omnia-cinemas.com

ATELIER

Inscriptions pour les ateliers.

Au cœur du site médiéval restauré de Blainville-Crevon, la société d’étude culturelle propose des ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans à l’occasion des journées du patrimoine sur le thème du Moyen-Age. Pour participer, pensez à réserver avant le 15 septembre.

Pratique : Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14 h et 16 h. Château de Blainville Crevon. Tarif 3 €. Tél. 02 35 91 67 29

Les plantes sauvages comestibles.

Au cours de cette balade, apprenez les usages possibles des baies, racines ou fleurs, du sureau, du mûrier, de l’ortie ou de la bardane, et les valeurs nutritives de ces plantes. Une découverte ludique et instructive.

Pratique : Dimanche 31 août, à 15 h. Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. Réservations obligatoires et informations au 02 35 52 93 20

DEDICACE

Michel Bussi en dédicace

L’auteur révélé en 2010 avec son Code lupin vient présenter un nouvel opus au suspense haletant dont l’intrigue se déroule en Normandie : N’oublier jamais.

Pratique : Vendredi 29 août, de 16 à 19 h. France Loisirs à St Sever. Gratuit. Tél. 02 35 73 41 11

FESTIVAL

L’abbé Pierre selon Baudoin

Plébiscité au festival de BD d’Angoulême, le dessinateur Baudoin rend un vibrant hommage à l’abbé Pierre et aux populations démunies de Mexique et de Colombie.

Pratique : Du 1er septembre au 31 octobre. Centre Abbé Pierre à Esteville. Tarifs 4 / 6 €. Tél. 02 35 23 87 76

Foire St Gilles.

Le rendez-vous annuel de la Foire St Gilles a sonné. Elbeuf accueillera de nombreuses animations pendant presque un mois sur son champ de foire.

Pratique : Du 30 août au 21 septembre. Place du champ de foire à Elbeuf. www.mairie-elbeuf.fr