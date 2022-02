76540. Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERT

Rock dans tous ses états revient

Avec 34 groupes invités cette année et des têtes d’affiches pop, rock, électro, hip-hop et reggae, la 31e édition du Rock dans tous ses états attire chaque année un public toujours plus nombreux et offre une programmation ambitieuse. Quelques groupes incontournables :

- Massive Attack (UK). Ce groupe électro a marqué les esprits avec son opus solaire Heligoland.

- MGMT (US). Ces deux là fascinent, intriguent et jouent les chamanes sur des mélopés psychédéliques.

- Dub Inc (FR). Le reggae de Dub Inc trouve des échos dans les musiques traditionnelles méditerranéennes.

-Delton 3030 (US). Ex-membres de Gorillaz, ils imaginent un monde futuriste : du hip-hop inspiré.

- Deluxe(FR). C’est le dernier poulain du label Chinese Man Record.

Pratique : Vendredi 27 juin 17h-03 h et samedi 28 juin 15h-03 h. Tarifs 1 jour 42 €, 2 jours 58 €. Réservations et programme sur www.lerock.org.

Les finalistes de The Voice au Zénith

Débutée à Amiens le 30 mai dernier, la tournée de The Voice 4 bat son plein et s’achèvera le 10 juillet prochain au festival international de Jounieh au Liban. Après avoir connu des records d’audimat, l’équipe des huit finalistes de The Voice prend la route pour venir à la rencontre du public à Rouen le 9 juillet. Avec un spectacle de deux heures réglé au millimètre, Amir, Maximilien Philippe, Wesley, Igit, Manon, Stacey King et Kendji, entonneront des reprises de chanteurs charismatiques et populaires tels que Claude François, Johnny Hallyday et Tina Turner. Les huit finalistes prouveront une fois de plus leur don pour le chant encore enrichi par des mois d’intenses répétitions en préparation de la tournée. En solo, en duo ou en chœur, ils contenteront leurs fans en reprenant les chansons les plus marquantes de cette saison. Pratique : Mercredi 9 juillet à 20 h. Zénith de Rouen. Tarifs 34 à 44 €. www.citylive.fr

Ibrahim Maalouf : un jazzman d’exception

Ce jazzman inventeur de la trompette arabe après avoir collaboré avec Vincent Ségal et Mathieu Chédid vole de ses propres ailes avec maestria.

Pratique : Vendredi 27 juin à 21 h. Le château à Blainville Crevon. Tarifs 23 à 27 €. www.archeojazz.com

L’orchestre de Graz en tournée

Les jeunes membres de ce prestigieux orchestre symphonique étudient au lycée musical de Graz. Ils entament actuellement leur tournée estivale.

Pratique : Vendredi 4 juillet à 20 h. Église de Notre Dame de Bondeville. Tarifs 2 à 5 €. Tél. 02 35 81 29 85

Un été très “show”

Afin d’annoncer en musique l’arrivée prochaine des Terrasses du jeudi, la Crea investit la presqu’île de Waddington - lieu de rendez-vous musical quotidien pendant l’Armada - pour une série de concerts enthousiasmants avec des groupes plébiscités par la Région et des têtes d’affiches reconnues :

- Jeudi 3 juillet. For the Hackers à 19 h 30(indie pop/rock). Metronomy à 21 h (electro/rock).

- Vendredi 4 juillet. Christine à 19 h 30 (electro) ,booster 2011. Skip The Use à 21 h (rock). Martin Garrix à 23 h 30 (electro).

-Samedi 5 juillet. Lascaux à 19 h 30 (rock), booster 2013. Texas à 21 h (rock alternatif).

-Dimanche 6 juillet. You said strange à 19 h (rock), booster 2014. Ayo à 19 h 45 (soul/folk/reggae). Gaëtan Roussel à 21 h 30 (chanson française).

Pratique : Du jeudi 3 juillet au dimanche 6 juillet. Presqu’île de waddington à Rouen. Gratuit. www.lesconcertsdelaregion.fr

Le retour des Terrasses du jeudi

A raison de cinq à huit concerts les jeudi soir du 10 au 31 juillet, la municipalité de Rouen aménage un parcours en centre-ville et offre une programmation éclectique pour animer la ville et satisfaire tous les mélomanes en cette période estivale. Cette initiative, qui a connu un vif succès les années passées, permet à des groupes rouennais de se produire tels Les Agamemnonz (surf), Electropikal roots (musique afro caribéenne), O Quartet (free jazz), ou Tallisker (one woman band) et offrent également l’occasion aux curieux de faire des découvertes musicales. Le fervent Fowokan, l’audacieux O Quartet, le spirituel Yidaki Jog Band, le malicieux Tahiti 8O, le poétique Nicolas Jules et le stylé We Are Match seront de la partie. Ils assurent de beaux jeudis, riches en surprises et dispensateurs de bonne humeur. Pratique : Du jeudi 10 juillet au jeudi 31 juillet. En centre-ville de Rouen. Gratuit. www.terrassesdujeudi.fr

ANIMATION

Un artisan à l’œuvre

Membre de l’association des Artisans d’Art de Normandie, le staffeur et ornemaniste Hubert Huray vient faire une démonstration de ses talents au musée.

Pratique : Dimanche 29 juin à partir de 14 h. Château de Martainville. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 23 44 70

Une journée au marais Vernier.

Sous forme d’un rallye, cette journée de découverte s’adresse à tous et permet d’appréhender sous un nouvel angle cet espace naturel grâce à l’intervention d’animateurs, de techniciens, d’historiens et de scientifiques.

Pratique : Dimanche 29 juin de 14h à 18 h. À l’entrée de la réserve à Sainte opportune la Mare. Gratuit. Tél. 02 35 37 23 16

Plongée au cœur du Moyen-Âge

Grâce à des reconstitutions par des troupes historiques, le Moulin Amour devient le temps d’un week-end le champs de bataille d’un chef de guerre mérovingien.

Pratique : Samedi 28 et dimanche 29 juin. Moulin amour à St Ouen de Pontcheuil. Tél. 02 35 77 54 44

Comment fabriquer son herbier

Accessible dès 6 ans, cette animation divisée en deux temps permet de comprendre la fonction de la fleur pour la plante et d’apprendre à faire un herbier.

Pratique : Samedi 28 juillet à 14 h 30. Maison des forêts d’Orival. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

EXPOSITION

Les secrets des doudous

Cette visite guidée de l’exposition photographique de Chantal Thomine Desmazures révèle le rôle de nos doudous : substituts maternels puis totems.

Pratique : Samedi 28 juin à 15 h et 16 h 30. Centre de ressources du musée de l’éducation. 02 32 08 71 00

Les moines de St Wandrille

L’abbaye de St Wandrille fut très côtée dans les années 20 pour ses productions de vêtements et d’ornements liturgiques. Cette visite en révèle les plus beaux joyaux.

Pratique : Samedi 28 juin à 14 h 30. La fabrique des savoirs à Elbeuf. Gratuit. Tél. 02 32 96 30 43

Musique traditionnelle normande.

Pour la dernière date de la saison, le musée ouvre ses portes à l’espace musical venu faire une démonstration de musique populaire, l’occasion de découvrir des instruments anciens dans une ambiance de fête de village.

Pratique : Dimanche 29 juin à 15 h 30. Château de Martainville. Tarifs 0 à 5 €. Tél. 02 35 23 44 70

Week-end littérature au musée.

À l’aune de l’exposition temporaire sur les cathédrales, le musée organise un cycle de conférence mettant à jour les liens entre l’édifice millénaire et la littérature. Flaubert, Zola et Hugo seront bien entendu à l’honneur.

Pratique : Samedi 28 et dimanche 29 juin. Auditorium du musée des Beaux-arts de Rouen ou exposition temporaire. Gratuit pour les conférences en salle. Tél. 02 35 52 00 62

Ferdinand Marrou à l’honneur

Ce ferblantier originaire des Hautes-Alpes est l’auteur des clochetons de la Cathédrale et a participé à la restauration de prestigieux monuments rouennais.

Pratique : Vendredi 27 juin à 12 h 30. Musée Le Secq des Tournelles à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 52 00 62

SPECTACLE

L’espace des possibles.

L’atelier théâtral inter-générationnel de la compagnie Logomotive met en scène une création originale déjantée dont le sujet est l’étrange population d’un hospice de fou.

Pratique : Vendredi 27 et Samedi 28 juin à 20 h 30. Théâtre des bains douches à Elbeuf. Entrée libre. Tél. 09 67 20 46 70

L’avis du mort.

La pièce de Thomas C. Durand interprétée par la Cie Tours et Détours est un petit bijou de théâtre hitchkockien : un véritable nœud gordien que le public est invité à dénouer. Mise en scène par Géneviève Tourret, cette pièce rafraîchissante surprend et amuse.

Pratique : Vendredi 27 et samedi 28 juin, à 20 h 30. Foyer théâtre rue carnot à Bihorel. Tarifs 8 à 12 €. Tél. 06 31 62 24 68

10e édition des Fresques darnétalaises

“ Lors de mon premier mandat, j’avais réalisé un travail de recueil de la mémoire des anciens, il m’a semblé nécessaire d’exploiter la richesse de leurs témoignages, c’est ainsi que sont nées les fresques darnétalaises”, explique Jean-Marie Dehut, ajoint aux affaires sociales et à la politique de la ville et au logement. Cet événement, qui existe depuis dix ans, fait la fierté des Darnétalais et entend chaque année traiter d’un épisode de l’histoire de la ville. “Nous avons choisi cette fois de parler de la première guerre car la ville accueillait à cette époque un hôpital militaire belge”. Grâce aux lettres des soldats et à leur famille, il imagine donc un spectacle mis en scène par La littoralité francophone, le partenaire théâtral local et interprété par plus de 45 Darnétalais bénévoles et passionnés, avides de faire connaître leur histoire. Pratique : 1ère partie 4 juillet à 22 h à la gare de Darnétal. 2ème partie le 5 juillet à 22 h à l’école Ferry. Gratuit. Tél. 06 61 30 31 50

À nous la Seine.

Les classes de danse du conservatoire se produisent sur la scène du Hangar 23 après avoir travaillé en masterclass avec des danseurs professionnels et chorégraphes de renom. Spectacle collectif entre classique et moderne, À nous la Seine donne à voir l’étendu des talents de nos chers petits rats.

Pratique : Samedi 28 juin à 19 h. Hangar 23 à Rouen. Réservations et renseignements au 02 32 76 23 23

CONFERENCE

Le désordre urbain.

Pas de quartier pour vos méninges, Les rendez-vous de la cervelle vous propose une nouvelle conférence décalée sur la thématique du désordre urbain. Animée par Maud Le Floc’h et Fred Tousch, cette conférence s’achève en débat, mais le débat n’est qu’un des buts.

Pratique : Lundi 30 juin à 19 h 30. Salle Ste Croix des Pelletiers à Rouen. Gratuit. www.lenomdutitre.com -Les-rendez-vous-de-la-cervelle

CINEMA

La folie des grandeurs

Pour la fête du cinéma, l’Omnia propose de redécouvrir sur grand écran ce grand classique du cinéma de Gérard Oury très librement inspiré par le Ruy Blas d’Hugo.

Pratique : Mardi 1er juillet à 20 h 30. L’Omnia à Rouen. Tarif unique 3,5 €. www.omnia-cinemas.com

Fête du cinéma.

Comme chaque année la Fédération Nationale des Cinémas Français propose de découvrir les meilleurs films du box-office pour seulement 3,5 € la place : l’occasion de s’offrir entre amis des grands moments dans les salles obscures.

Pratique :Du 29 juin au 2 juillet. Dans tous les cinémas participants. Tarif 3,5 € sauf films en 3D. www.fncf.org

VISITE

John Ruskin et la Cathédrale de Rouen.

Monument de littérature, John Ruskin a transmis sa passion pour l’architecture gothique dont la cathédrale est l’apogée. Cette visite guidée permet de découvrir conjointement ces deux monuments emblématiques.

Pratique : Dimanche 29 juin à 15 h. Rdv devant l’office de Tourisme. Tarifs 4,5 à 6,5 €. Réservation au 02 32 08 32 40