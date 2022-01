76540. Sortir à Rouen ce week-end

ANIMATIONS

Des centaines de Jeanne d’Arc à Rouen

Le souvenir de la sainte patronne de Rouen, brûlée vive sur la place du vieux marché le 30 mai 1431 reste encore vivace dans le cœur des Normands. Patriotiques et populaires, les fêtes Jeanne d’Arc organisées le 24 mai promettent encore d’être très suivies par les Rouennais. Proposant en marge des cérémonies officielles un défilé de Jeanne, le cortège sera enrichi par la présence de nombreux collégiens et lycéens faisant preuve d’imagination pour interpréter Jeanne selon le thème “Mythes, contes et légendes”. Au délà de la figure chrétienne,et du héros national qu’elle incarne, sous l’emblème de Jeanne défile une foule bigarrée, aux costumes inspirés dans une ambiance joyeuse et convivale : une façon originale de rendre hommage à la Sainte et de donner vie aux rues rouennaises.

Pratique : Samedi 24 mai à partir de 10h30. Départ place du vieux marché. www.printemps-rouen-seine.fr

Rencontre avec un académicien.

Dany Laferrière, sera l’invité de l’Armitière dans le cadre du festival Terre de Paroles. Cet écrivain et scénariste canadien d’origine haïtienne a reçu en 2009 le prix Médicis pour son ouvrage l’Enigme du retour.

Pratique : Samedi 24 mai à 15h30. L’Armitière à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 10 87 07. www.terres-de-paroles.com

Atelier d’enluminures.

S’inspirant des manuscrits médiévaux, cet atelier pour les enfants permet de créer en suivant les codes formels de cette époque.

Pratique : Samedi 24 mai de 10 à 16h30. Musée des antiquités à Rouen. Tarif 10€. Tél. 02 35 15 69 22.

Animaijuin donne vie au Petit-Quevilly

Pour faire le plein d’énergie et de bonne humeur, la municipalité de Petit-Quevilly propose à ses habitants ce rendez-vous populaire. Les festivités commenceront samedi 31 mai dès 17h et se prolongeront jusqu’à 23h où un feu d’artifice sera tiré pour conclure cette soirée. Le parc des Chartreux, investi pour l’occasion, constitue le lieu adéquat pour présenter simultanément une grande quantité d’animations pour tous les âges. Une série de spectacles destinée au jeune public inaugurera cette soirée, entre théâtre d’objet, marionnette ou déambulation, puis les animations se poursuivront avec de nombreuses interventions musicales de scolaires avant que la scène principale n’accueille un concert en hommage à Téléphone, mythique groupe des années 80 dont les meilleurs tubes seront revisités. Pratique : Samedi 31 mai à partir de 17h. Parc des chartreux à Petit-Quevilly. Entrée libre. www.petit-quevilly.fr

Marche nordique.

Pour entretenir vos fessiers et aérer vos poumons, l’entente Mont-St-Aignan /Maromme et CLIC du plateau Nord propose pour les seniors une initiation à ce sport venu des pays scandinaves.

Pratique : Lundi 26 mai à 14h30. Le CLIC, 28 chemin de Clères à Bois Guillaume. Tél. 02 35 14 30 19

Un golf park à Petit-Couronne

Pour la 4e année consécutive, la ville transforme le square Maurice Ragot en terrain de golf et accueille les familles pour une série d’animations divertissantes.

Pratique : Jeudi 29 mai, de 14h à 18h. Stade Maurice Ragot à Petit-Couronne. Gratuit. Tél. 02 35 18 42 55

Pour l’amour des livres

A l’occasion du festival Lire à Darnétal le jardin des couleurs accueille de nombreuses manifestations ce samedi : théâtre, lecture à voix haute ou ateliers.

Pratique : Samedi 24 mai de 10 à 17h. Jardin des Couleurs à Darnétal. Gratuit. lireadarnetal.wordpress.com

CINEMA

Rencontre avec Huppert et Darroussin

Mardi prochain, le réalisateur Marc Fitoussi accompagné de ses comédiens Isabelle Huppert et Jean-Pierre Darroussin seront à Rouen pour la projection de son 4e long-métrage La Ritournelle. Évoquant la crise d’un couple d’agriculteurs, ce film tourné en partie dans le pays de Caux a bénéficié du soutien financier de la région Haute-Normandie et propose de découvrir la vie paysanne sous un angle nouveau, loin des clichés. Si le réalisateur avait déjà mis en scène Isabelle Huppert dans Copacabana, un film un peu grinçant évoquant le destin de deux femmes sous couvert de critique sociale, Marc Fitoussi, offre cette fois un rôle neuf à l’actrice, révélant un personnage fragile. Au cours de la même soirée, l’équipe présentera La Ritournelle à l’UGC puis débattra du film après sa projection à l’Omnia. Pratique : Mardi 27 mai 19h45 à l’UGC, 20h30 à l’Omnia à Rouen. Tarifs habituels des salles. ugc.fr et omnia-cinemas.com

EXPOSITIONS

Les cathédrales inspirent

L’exposition estivale du musée des Beaux-Arts présente la cathédrale gothique comme une source d’inspiration pour les peintres et les auteurs, de Monet à Hugo.

Pratique : Visites guidées vendredi 23 et 30 mai à 11h. Office de Tourisme de Rouen. Tél. 02 32 08 36 51

Les portraits de Daniel Druet.

Le château de Vascoeuil présente une rétrospective de l’œuvre sculptée de Daniel Druet, auteur de plus de 200 personnages pour le musée Grévin et de reconstitutions historiques dans les musées de France.

Pratique : Jusqu’au 29 juin. Du mercredi au dimanche 14h30-18h. Tarifs 5,5/9,5€. Tél 02 35 25 62 35

Les objets d’arts décryptés

Cabinet de travail, cartel Boulle, vaisselle ornementale : la collection du musée des beaux-arts recèle des trésors méconnus que cette visite permet de dévoiler.

Pratique : Vendredi 23 mai à 12h30. Musée des beaux arts de Rouen. Tarifs 0/4€. Tél. 02 35 52 00 62

Néo-gothique : un style redécouvert

Dans le cadre d’une exposition thématique ouverte jusqu’au 30 septembre, un conférencier révèle les liens entre le style médiéval et sa version 19e.

Pratique : Dimanche 25 mai à 15h30. Musee des antiquités à Rouen. Tarifs 5,5/6,5€. Tél. 02 35 15 69 22

Quand les Américains s’y mettent

Terre promise pour le peintre Claude Monet, le tranquille village de Giverny allait devenir quelques années après son installation une immense colonie d’artistes américains. Inspirés par l’impressionnisme, les peintres américains formés à l’académie Julian à Paris, s’imprègnent de la modernité du mouvement et en proposent une version nouvelle de retour dans leur pays. Cette exposition montée grâce au soutien de la Terra fondation permet de découvrir la diversité des démarches de ces peintres avides de nouveauté : des scènes d’intimité de Mary Cassatt aux études de meules de John Leslie Breck clairement inspirées par la série de Monet. L’accrochage révèle grâce à des face-à-face, les échanges formels entre le leader français et la jeune génération américaine puis les libertés que s’accordent ces peintres de retour aux Etats-Unis. Pratique : Jusqu’au 29 juin. Musée des impressionnismes à Giverny. Tarifs 0 à 7€. Tél. 02 32 51 94 65

Mme Bovary à Ry.

Le musée Flaubert propose d’étudier la thèse du Dr Brunon, contemporain de Flaubert, selon laquelle la ville de Ry aurait inspiré Yonville dans le roman Mme de Bovary : une conférence savante.

Pratique : Samedi 24 mai à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 3/5€. Tél. 02 35 15 59 95

CONCERTS

Jacques Thollot : maître de jazz

Jacques Thollot fait rimer jazz et liberté depuis les années 60. Musicien et compositeur avant-gardiste, il a jeté les bases des musiques improvisées en France.

Samedi 24 mai à 20h30. Le 106 à Rouen. Tarifs 5 à 20€. www.jazzapart.free.fr

Solo de scie musicale

Dans la galerie du pôle image, le new-yorkais Chim Nwabueze offre une performance troublante de scie musicale et explore les limites d’un instrument insolite.

Pratique : Vendredi 23 mai à 18h. Galerie photo du Pôle image à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 89 36 96

GuLdeboA : retour aux sources

Inconditionnel du bon mot, GuLdeboA est une figure emblématique de la scène rouennaise qui fait rimer avec efficacité humour noir et mélodies qui chantent. Il présente actuellement son nouveau projet avec Philippe Davenet, un pianiste de formation classique qui, avec lui, forme un duo atypique. “C’est à Rouen que j’ai rencontré Philippe, il venait souvent assister à mes concerts, explique Gul, et nous nous sommes découverts une complicité artistique”. Pour Gul, il s’agit en fait de revisiter son répertoire dans une version cabaret : “Je voulais retrouver un esprit à l’ancienne qui donnerait plus de place à mes textes. Jérôme Charles, également arrangeur d’Anne Sylvestre, a adapté mes morceaux les plus emblématiques pour une version concentrée qui ne perd cependant pas en énergie.” Ce duo inédit nous réserve en effet de belles surprises. Pratique : Vendredi 23 mai à 20h30. Trianon transtalantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarif 7/11/14€. Tél. 02 35 73 95 15

Le quartet de la forêt.

Entre jazz et musique traditionnelle, ce quartet rouennais fait preuve d’un bel imaginaire et d’une synergie efficace qui permet de belles plages d’improvisation et transporte en quelques notes.

Pratique : Vendredi 23 mai à 18h15. Place du lieutenant Aubert à Rouen. Gratuit. Infos sur www. printemps-rouen-seine.fr

SPECTACLES

Un cabaret magique

Pour le printemps de Rouen, la Cie 14:20 imagine un spectacle foisonnant mêlant magie traditionnelle et musique pour mieux stimuler l’imaginaire du public.

Pratique : Mardi 27 et mercredi 28 mai à 20h30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 10 à 21€. www.hangar23.com

Sambadelic.

Sur des rythmes latino caliente, le groupe sambadelic ajoute des notes funk américain pour une soirée métissée festive et terriblement sexy en forme de match dont le véritable gagnant est le public.

Pratique : Samedi 24 mai à 21h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarif 5 €. Tél. 02 35 70 52 14

Huis clos de Sartre.

La troupe amateure du théâtre de l’intuition présente après plusieurs mois de travail l’œuvre emblématique de Sartre : une diatribe de l’humanité mise en scène par Yann Lemarié.

Pratique : Dimanche 25 mai à 14h30. Théâtre du présent à Mont St Aignan. Tarifs 0 à 6€. Tél. 06 71 80 71 98

Terminal 3 : danse sans frontière

Pièce chorégraphique de hip-hop, Terminal 3 évoque le parcours des apatrides et leur solitude et offre une lecture humaniste d’un fait d’actualité.

Pratique : Vendredi 23 mai à 20h. L’avant-scène à Grand-Couronne. Tarifs 4,5/7,5€. Tél. 02 32 11 53 55

Keen’v au Zénith.

Fils prodigue de Rouen, Keen’v est de retour sur son fief et présente sur scène ses chansons populaires entre reggae, dancehall et electro : de quoi ravir les adolescentes.

Pratique : Dimanche 25 mai à 19h30. Zénith de Rouen. Tarif 28,5€. www.citylive.fr