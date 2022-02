Le Caennais OrelSan au top de la programmation des festivals français

L'artiste normand OrelSan est au top cet été avec des performances scéniques à en éblouir plus d'un. En effet, avec Gringe, le duo déjanté forment les Casseurs Flowters depuis 2000. Les artistes dévalent l'asphalte pour rejoindre la scène des plus grands festivals de France. Artiste de qualité, en pleine mouvance de cette génération connectée. Les Casseurs Flowters symbolise le renouveau dans le rap, une singularité, un humour percutant. Dernier opus sorti fin 2013, l'album est disque d'or en seuleument quelques mois. Et pour cause, les tubes s'enchaînent "Regarde comme il fait beau dehors", "Fais les backs", "Change de pote" illustrés par des clips drôles, efficaces.

En live, c'est une autre dimension, les artistes proche du public font jouer l'intéraction. Un beat, des paroles, des "punchlines", et une prestation scènique digne d'un marathon. Tous les ingrédients sont là pour passer un bon moment. Programmés dans les plus grands festivals de France, les Casseurs Flowters ne chôment pas : Festival Papillons de Nuit, les Francofolies, les Vieilles Charrues, Fnac Live, Couvre Feu, Les Nuits Secrètes...

Bref, comme le dit OrelSan : "Basse Normandie 14000 tu sais où j’habite, "J'viens de Caen ça s'entend j'ai l'accent Bas-Normand