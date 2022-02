Le samedi 12, le dimanche 13, le lundi 14, le samedi 19 et le dimanche 20 juillet, la ligne de métro circulera normalement entre les stations Avenue de Caen et Georges Braque.

En revanche, des navettes bus seront mises en place entre les stations Boulingrin et Avenue de Caen et entre les stations Boulingrin et Technopôle du début à la fin du service.

Les voyageurs seront accompagnés dans leurs déplacements grâce à un dispositif d’information mis en place aux abords des stations non desservies.