Sortir dans la Manche: jeudi 26 juin

Ce jeudi, Cherbourg Octeville fête la libération du fort du roule et celle de la ville. Retrouvez le programme complet sur www.ville-cherbourg.fr Emission spéciale en direct sur Tendance Ouest de 12h à 13h.





La Banque Alimentaire de la Manche et l'association la ruche qui dit oui organisent une opération "Disco Salade" le Samedi 28 Juin sous le marché couvert de Saint-Lô à partir de 16h30. Le principe de la Disco Salade est le même que celui de la Disco Soupe : récupérer les fruits et les légumes invendus des marchés afin de confectionner des salades, qui sont ensuite redistribuées à tous gratuitement ou à prix libre. Le tout dans une ambiance musicale et festive. Tout le monde est invité à venir éplucher les légumes et préparer de délicieuses salades, sans oublier la dégustation gratuite à 19h. Pour lutter contre le gaspillage jusqu’au bout, les participants peuvent venir avec leur bol, épluche légumes et couverts.





Evénement ce dimanche à Avranches ! Les eclats de rire vous donnent rendez-vous pour leur grande cavalcade à Avranches : 10 chars, 250 participants, 160 musiciens et chanteurs sur le thème des plus vieux métiers du monde !!!

Rendez-vous à 14h30 place Valhubert à Avranches pour le départ. Après la cavalcade : repas place de la mairie - pensez à réserver à l'office de tourisme et grand bal populaire dès 21h30 Ouvert à tous et gratuit !