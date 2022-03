Des ouvrages pour choisir sa voie

Après la sortie d'une nouvelle édition de 'Après le Bac, choisir ses études supérieures”, début janvier (21 000 ex), l'ONISEP, Office national d'information sur l'enseignement et les professions de Caen, va proposer deux nouveaux catalogues : fin février, 'Après le BEP” (11 000 ex) et, début mars, 'Après la 3ème” (26 000 ex).

Ces ouvrages donnent toutes les informations concernant les formations et les filières proposées en Basse-Normandie afin que les élèves bas-normands puissent choisir leur voie.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire