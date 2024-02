Caen. David Margueritte mise sur "l'immersion au Salon de l'orientation et des métiers"

David Margueritte est le vice-président de la Région en charge de l'emploi.

A qui est destiné le Salon de l'orientation et des métiers organisé à Caen

du 15 au 17 février ?

"Ce salon s'adresse à tous les publics, notamment les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi à la recherche d'une reconversion professionnelle. Il faut ouvrir tous les champs du possible et éviter que Parcoursup soit un moment traumatisant pour les jeunes."

A quoi faut-il s'attendre ?

"L'immersion professionnelle et les rencontres sont au cœur de ce salon. 150 métiers seront en démonstration sur 16 pôles différents. Par exemple, on va pouvoir tester des plats en tant que cuisinier, expérimenter la soudure ou encore la conduite de train ou de bus… La réalité virtuelle va aussi nous aider à approcher le monde du travail de façon concrète."

Quelles sont les nouveautés ?

"On met l'accent sur les métiers de la transition écologique. Il y a aussi un rendez-vous pour les parents, pour mieux accompagner leur enfant dans la recherche d'études ou d'emploi."

Certains secteurs d'activité

en Normandie sont-ils en tension ?

"Oui, celui de l'énergie mais aussi l'aide à la personne, l'agriculture, le maritime. Certains métiers souffrent d'un déficit d'image mais ont des besoins, comme les experts-comptables, les policiers, les gendarmes. C'est un salon gagnant-gagnant pour les jeunes à la recherche d'un parcours mais aussi pour les entreprises. On attend 30 000 visiteurs. Un conseil ? Venez curieux ! Il ne faut rien s'interdire."

Pratique. Ouvert de 9h à 17h le jeudi 15 et le vendredi 16 février et de 10h à 17h le samedi 17 février. Gratuit.