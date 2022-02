Sortir dans la Manche: mardi 24 juin

Le festival des Art'zimutés commence déjà en Off ce mardi soir ! Jusqu'à jeudi, spectacles musciaux et de cirque à voir dans plusieurs endroits du cotentin avant le festival à Collignon vendredi et samedi.

Rendez-vous ce soir à l'espace culturel des Pieux à 20h pour « Ronchonchon et cie ». Retrouvez les infos et la billetterie sur www.lesartzimutes.com







A l’occasion du 70e anniversaire de la Libération, venez prendre part à un bal d’après-guerre ce soir place de l’Hôtel de ville à Equeurdreville-Hainneville. Trois formations musicales se mettront en place de façon spontanée avec un trio Manouche, de la chanson guinguette et du swing jazz. Dansez au bal d'après-guerre ce soir 19h30 c'est gratuit





Et toujours à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération, Cherbourg fête sa libération. Rendez-vous au cinéma MEGA CGR

25 JUIN : 11h/17h/20h

26 JUIN : 17h/18h/19h

27 JUIN : 11h/17h/20h

Le conseil général de la Manche vous offre 3 jours de séances au tarif de 2.50€ au lieu de 5€ oour voir le documentaire D-day en 3D.