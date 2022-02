76540. Transports en commun : les nouveaux tarifs de l'agglo

Commençons par la bonne nouvelle, d'importance : à partir du 1er septembre 2014, les tickets Moderato passeront de 6,30 € à 3 €. Ces titres de transports sont accessibles aux familles de trois enfants mineurs, aux enfants de 4 à 6 ans, aux personnes atteintes d'un handicap et aux chômeurs. Le président de la Métropole Frédéric Sanchez rappelle que ces tickets "représentent plus de 125 000 titres de transports vendus chaque année".

Mais cette baisse significatif du tarif Moderato pourrait bien être l'arbre qui cache la forêt. Car les élus doivent également voter plusieurs hausses de tarifs. Quelques exemples : le ticket classique passerait de 1,50 € à 1,60 €, l'abonnement annuel passerait à 460 € au lieu de 430 € aujourd'hui et l'abonnement - 26 ans passerait de 215 à 230 €.

Ces hausses de tarifs viennent peut-être compenser en partie l'investissement consenti par les collectivités dans les transports en commun. En effet, cinq lignes de bus classique deviennent Fast à la rentrée (plus rapide et plus nombreux) tandis qu'un couloir bus est aménagé sur les quais haut rive droite. La Métropole prévoit 1,7 millions d'euros de dépenses d'exploitation supplémentaires.