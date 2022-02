76540. Bygmalion: l'UMP locale demande la démission de Jérôme Lavrilleux !

Les membres UMP siégeant au comité départemental de la fédération UMP de Seine-Maritime ont été clairs lors de leur réunion ce jeudi 18 juin : ils appellent Jérôme Lavrilleux à "tirer les conséquences de cette situation et à démissionner". Ils demandent également au bureau politique de l'UMP de "prendre les dispositions qui s'imposent", autrement dit l'exclusion du parti.

C'est quoi Bygmalion ?

Jérôme Lavrilleux, bras droit de Jean-François Copé lorsque celui-ci était le patron de l'UMP et directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, est le premier visé dans l'affaire Bygmalion. Que cache cette affaire ? Bygmalion est une agence de communication proche de l'UMP. En pleine campagne présidentielle de 2012, et alors que le plafond de dépenses de la campagne est déjà atteint (22,5 millions d'euros), les frais de campagne supplémentaires du candidat seront finalement a priori prélevés à l'UMP, ce qui est interdit. Cette décision aurait été prise en partie par Jérôme Lavrilleux. De plus, plusieurs de ces meetings et conventions imputés au parti plutôt qu'à l'équipe de campagne, auraient été surfacturés par Bygmalion. On parle aujourd'hui de 17 millions d'euros de l'UMP dont on ignore encore la destination.

L'UMP 76 en colère

Alfred Trassy-Paillogues, le secrétaire départemental de l'UMP, résume le sentiment général : "Il y a une colère des militants et élus de terrain qui battent le pavé pour défendre des idées et des valeurs et qui se trouvent emportés par la tourmente qui les dépasse." Pour autant, pas question pour l'élu de proclamer la mort de l'UMP : "Le socle du parti, ce sont ses militants et sympathisants et ils gardent leurs valeurs chevillées au corps."

Jérôme Lavrilleux, élu eurodéputé aux dernières élections, est dans la tourmente politique et judiciaire mais refuse pour l'instant de démissionner.