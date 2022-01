Sortir dans la Manche: mercredi 18 juin

Le Centre Social Rural et le magasin Jouéclub se sont réunis pour une 2ème édition de Jeux en fête à Picauville. Rendez-vous samedi de 11h à 22h et dimanche de 9h à 19h à la salle polyvalente de Picauville, l'entrée est gratuite.





Demain jeudi, venez vous initier à la marche aquatique à Saint Germain sur Ay. La marche aquatique est une activité conviviale qui fait du bien à la tête et au corps. Pas besoin de savoir nager, on marche dans l'eau équipé d'une combinaison et on profite en douceur des bienfaits de la mer. Organisé par le PEP 50 Le Miramar à Saint Germain sur Ay. Activité ouverte à partir de 15 ans, l'équipement est fourni, prévoir son maillot et un t-shirt pour mettre sous la combinaison. Tarifs adhésion obligatoire 10€ (+ de 18 ans), 2€ (- 18 ans). 1ère séance offerte, hors prix adhésion. Ensuite, à la séance 7€ ou à la carte, 5 séances 25€ ou 10 séances 40€. Durée entre 45 minutes et 1 heure selon l'état de la mer. Réservation obligatoire au 02 33 07 04 01.







Ce vendredi participez à la 15ème édition du concours d'endurance équestre à Brecey.

au programme plusieurs courses d'endurance de 20 à 90kms. des animations rythmeront l’événement avec un spectacle de danse et lumière. La 15ème édition du concours d'endurance équestre débute ce vendredi à brecey avec une soirée d"ouverture à partir de 22h00