76540. La grève gagne les intermittents du spectacle normands

Réunies en assemblée générale le 11 juin dernier, les équipes artistiques, administratives et techniques du spectacle Lucrèce Borgia ont voté à l'unanimité moins deux abstentions une motion invitant au dépôt d'un préavis de grève reconductible pour le jeudi 26 juin. C'est ce jeudi-là justement que doit se dérouler la première du spectacle.

Dans le même temps, l'équipe permanente du Centre Dramatique National de Haute-Normandie s'est réuni lui aussi en assemblée générale ce mardi 17 juin et a également déposé un préavis de grève reconductible à partir du mercredi 25 juin, après le vote à l'unanimité de la mention concernée.

Par ces décisions, les équipes de Lucrèce Borgia et du CDN s'associent au mouvement de grève des intermittents du spectacle qui secoue le pays en ce moment et qui a conduit à l'annulation de nombreuses représentations. Les grévistes s'opposent à l'adoption d'une convention d'assurance-chômage qui durcirait encore leurs conditions d'indemnisation. Les grévistes normands appellent "le gouvernement à ne pas agréer les accords du 22 mars, véritable hérésie économique et sociale, signée par des syndicats non représentatifs de nos professions".