"Game of Thrones" : la saison 5 en tournage dès cet été

La chaîne HBO indique en effet que le tournage débutera au début du mois d'août et qu'il durera trois mois. Il se déroulera en grande partie en Europe, dans différents pays pour multiplier les paysages.

Malgré les récentes déclarations de l'auteur de la saga littéraire George R.R Martin, qui souhaitait que les prochaines saisons comportent plus d'épisodes, il semblerait bien que cette cinquième salve n'en comporte que 10, comme les précédentes. Ils seront diffusés au début du printemps, le dimanche 29 mars 2015 ou celui d'après, le 5 avril 2015.

Devenu officiellement le show le plus populaire de HBO devant " The Sopranos" avec un record de 18,4 millions de téléspectateurs, "Game of Thrones" devrait faire monter en grade plusieurs de ses comédiens dans cette cinquième saison. En effet, Nathalie Emmanuel et Michiel Huisman, qui incarnent respectivement Missandei et Daario Naharis aux côtés de Daenerys, ont été promus acteurs réguliers.