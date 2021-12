Hors Normandie. "Game of Thrones Legacy" : bientôt une immersion officielle dans l'univers de GoT en Irlande du Nord

Près d'une décennie durant, les spectaculaires paysages, rivages et châteaux de l'Irlande du Nord ont dessiné les traits de Westeros.

Les Offices de tourisme de l'Irlande et de l'Irlande du Nord s'associent donc à HBO pour proposer "Game of Thrones Legacy", une initiative qui transformera des lieux de tournage emblématiques de la série en sites touristiques. Les fans plongeront avec bonheur dans l'univers de GoT.

Parmi les sites à visiter, il y aura Winterfell, Châteaunoir (Castle Black) et Port-Réal (King's Landing), où seront réunis des costumes, des armes et des accessoires utilisés par la production.

Une visite guidée des studios Linen Mill est également envisagée.

HBO promet "une attraction de grande envergure, à une échelle encore jamais proposée au public".

De plus amples détails seront fournis ultérieurement. Une ouverture en 2019 est avancée. La diffusion de la dernière saison est attendue au premier semestre 2019.

