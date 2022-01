Sortir dans la Manche: lundi 16 juin

Mercredi, c'est la journée nationale dédiée au logement des jeunes de 16 à 30 ans. Le CLLAJ du Pays de Coutances organise une journée d'information. Rendez-vous mercredi de 10h à 19h au foyer des jeunes travailleurs de Coutances





Dès ce lundi soir assistez à "Un été 44" à l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement à Saint-James. En Juin 44 : Souvenez-vous de toutes les danses et des chansons qui ont sublimé et fêté la Libération ! Des moments de liesse et d’intense bonheur partagé qui resteront gravés dans la mémoire collective pour toujours. Rendez-vous dés ce soir au cabaret Fantasy Danse à Saint James à partir de 20h30

toutes les infos à retrouver sur cabaretfantasy.fr



Demain mardi, dans le cadre du mois de la musique à Granville,projection de « l'opéra du bout du monde ». Dans les coulisses de l'opéra Maraina, entre la réunion, Madagascar et Paris pour découvrir en musique l'histoire des premiers habitants des îles de l'océan indien. Rendez-vous à la médiathèque à 15h mardi, c'est gratuit.