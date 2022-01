76540. La Coupe du Monde ou la grande messe du marketing footballistique

Tous les quatre ans, les magasins de sport font leur beurre de la grande messe du football mondial. Dans les grandes chaînes nationales qui ont une antenne à Rouen, l’Équipe de France est dans tous les rayons. Si le nouveau maillot des Bleus semble bien se vendre, les tenues historiques s’arrachent encore plus. Il n’est pas rare de voir un supporter sortir des magasins avec le maillot de l’équipe demi-finaliste en 1982 et 1986. Le must restant le maillot du 12 juillet 1998, date de la finale victorieuse et historique face au Brésil. D’autres maillots, comme ceux du Brésil ou celui du Portugais Cristiano Ronaldo, devraient avoir leur petit succès.

Pour les enfants qui vont profiter du Mondial pour rééditer les exploits de leurs idoles dans leur jardin, le ballon de la Coupe du Monde, leBrazuca (photo Intersport), est disponible. Enfin, pour ceux trop âgés pour fouler le terrain, il y a deux solutions : remplir votre album Panini ou faire chauffer les manettes sur la version réactualisée de Fifa.