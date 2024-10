Podcast. Le Débrief 100% HAC : Loïc Nego est notre invité après le revers à Rennes (1-0)

"On va se relever, encore une fois" : ce sont les mots de Mathieu Bodmer qui ouvrent ce quatrième numéro du Débrief 100% HAC, podcast proposé par Tendance Ouest en partenariat avec Foot Normand et Le Courrier Cauchois. Une fois n'est pas coutume, le directeur sportif du Havre Athletic Club s'est exprimé en zone mixte après la défaite des siens face à Rennes, vendredi 25 octobre (1-0), pour souligner le visage "valeureux" des Hacmen et leur travail au quotidien.

Un vestiaire uni

Pour en savoir plus l'état d'esprit du groupe après ce revers, le sixième d'affilée, c'est l'arrière droit Loïc Nego qui débriefe en notre compagnie. Un cadre du vestiaire qui salue "l'unité de tout un groupe, de tout un club" malgré cette phase difficile. Alors qu'un nouveau championnat se profile avec des équipes qu'on imagine davantage à la portée des Havrais (Montpellier, Reims, Nantes, Angers), le joueur de 33 ans espère réinjecter des points dans le compteur du HAC.

Loïc Nego a répondu aux questions de Tendance Ouest, du Courrier Cauchois et de Foot Normand.

La coupe du monde ? "Un rêve !"

L'occasion, aussi, de revenir sur la carrière internationale de Loïc Nego. Formé au FC Nantes, camarade de chambrée d'Antoine Griezmann lors de l'Euro U19 en 2010 (remporté par les Bleus) il dispose d'une solide expérience en Hongrie, pays où il a remporté le championnat en 2018 et la coupe en 2019 avec son club d'alors, le MOL Fehérvár. Naturalisé en 2019, il entre dans l'histoire en participant à qualifier son pays pour l'Euro 2021. Comme lui, la sélection magyare rêve désormais de valider son ticket pour le prochain mondial, en 2026. "On va se donner les moyens de vivre ce rêve" promet Loïc Nego à notre micro.

