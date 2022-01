"Les Soprano" pour la première fois en Blu-ray

Selon The Hollywood Reporter, les six saisons des "Soprano" sortiront dans un même coffret Blu-ray le 4 novembre prochain. Pour le moment, seule la date de commercialisation américaine est connue, mais nul doute que l'objet arrivera également en France, à cette période ou ultérieurement.

Les 86 épisodes seront accompagnés par plus de cinq heures de bonus, le tout réparti sur quelque 28 disques en haute définition. Parmi les bonus, les fans de la série découvriront des scènes coupées, des commentaires audio et des tables rondes avec les acteurs et l'équipe technique.

Le documentaire inédit de 45 minutes, "Defining a Television Landmark", sera aussi compris dans le coffret. David Chase, le créateur de la série, James Gandolfini, interprète de Tony Soprano disparu en juin 2013, Steve Buscemi, qui a contribué au succès devant et derrière la caméra, ainsi que Steven Soderbergh et Jeff Daniels ont notamment participé à ce document composé d'interviews.

Référence ultime dans le domaine des séries télévisées, "Les Soprano" a connu ses heures de gloire sur HBO de 1999 à 2007. Récoltant une soixantaine de récompenses, dont 21 Emmy Awards et cinq Golden Globes, la fiction est considérée comme l'une, voire comme la, meilleure série jamais diffusée dans le monde.

Une chose est sure, "Les Soprano" a révolutionné le genre en narrant les péripéties de Tony Soprano, gangster du New Jersey dépressif souffrant de crise de panique, contraint de consulter en cachette un analyste. L'homme éprouve toutes les difficultés du monde à concilier les intérêts de sa famille et de son réseau criminel.