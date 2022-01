Sortir dans le Calvados: mercredi 4 juin

Samedi à Omaha Beach se déroulera le 10ème pique nique géant organisé à l'occasion de ce 70 ème anniversaire du débarquement. Rendez-vous samedi vers 19h pour commencer à profiter des animations sur la plage de Laurent sur Mer.







Ce vendredi assistez au Kino-D.Day à Port en Bessin. Le Kino-D.Day est une résidence de création audiovisuelle internationale où un réalisateur doit «#Tourner, Monter et Projeter#» son film au format court-métrage sur « la Bataille de Normandie et ses évènements connexes » en 120h chrono. Le public est convié à la projection des films, lors de 5 séances de projection spectaculaire, sur des sites historiques. rendez-vous donc vendredi dés 22h00 au Lieu-dit : Le Cavey Omaha Beach à Port en Bessin c'est gratuit toutes les infos sur www.kinodday.com





3 acteurs de l'inoubliable série « Band of brothers » seront en dédicaces ce mercredi soir à Bayeux. Matt Settle (Lt. Col. Ronald Speirs), James Madio (Sgt. Frank Perconte) and Ross McCall (Cpl. Joe Liebgott) seront présents à l'hôtel Villa Lara. Vous pourrez avoir votre autographe pour 10€, les bénéfices seront reversés à l'association Worl War II fondation. Des posters officiels de la série seront en vente à 20€. C'est de 18h à 20h.