Bayeux fête la liberté avec de nombreuses animations. 70 ans après le débarquement allié, la première ville libérée de France célèbre la Paix. Plus d'infos sur www.mairie-bayeux.fr





Ce mardi soir, projection du documentaire « SAUF ICI, PEUT-ETRE » au café des images à Hérouville saint clair. un film documentaire de Matthieu Chatellier qui nous entraine au sein d'une communauté Emmaüs, les portraits singuliers, inoubliables, d'Ulysse contemporains. Avec les compagnons de la Communauté Emmaüs de Tailleville et de Caen. C'est à 20h45 au cinéma Le Café des Images à Hérouville Saint-Clair, projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur.





Ce mardi soir, pour le 70ème anniversaire de la bataille de Normandie, l’Office de Tourisme et d'Animation de Villers sur mer a voulu donner la parole à celles et ceux qui font vivre le souvenir de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui conférence sur "Les parachutages Britanniques et Canadiens dans le Pays d'Auge dans la nuit du D-Day"

Dans la nuit du 05 au 06 juin 1944, le Pays d'Auge s'est retrouvé au milieu des événements liés au Débarquement, bien malgré lui. Suite à des erreurs de navigation, des parachutistes britanniques et canadiens sont tombés au champ d’honneur dans plusieurs villes et villages.

Quelles sont les raisons de ces erreurs de parachutage? Ludovic Louis retrace l'histoire de ces soldats perdus au courage exemplaire. Rendez-vous à 18h00 à la Salle de Cinéma du Casino de Villers sur mer. Accès libre et gratuit.







Sortir dans le Calvados: mardi 3 juin Impossible de lire le son.