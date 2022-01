76540. Handball : la Crea Oissel sacrée championne de Normandie !

Et de un ! La Crea Handball Oissel compte depuis hier soir une ligne à son palmarès jusqu'alors vierge. Le jeune club de l'agglomération rouennaise a remporté hier la coupe de Normandie face à Caen. Cette finale, disputée à Lisieux, s'est jouée jusqu'au bout du suspense. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager lors du temps réglementaire (25-25). Le titre s'est donc décidé aux tirs aux buts et à ce petit jeu là, les Hauts-Normands ont maîtrisé leurs nerfs et fait valoir leur sang-froid.

Cette coupe vient récompenser la belle saison de la Crea Handball Oissel, 5e de Nationale 1 et invaincue depuis une dizaine de matchs. De quoi aborder l'intersaison avec sérénité.