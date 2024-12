HAC Handball. Tom Garnier, le top 5 dans le viseur

Sa venue avait été annoncée en janvier dernier. Tom Garnier, entraîneur adjoint à Besançon, devait prendre les rênes de l'équipe première du HAC Handball (D2 féminine) à l'issue de la saison 2023-2024, succédant à Stéphane Pellan. C'est chose faite. Le nouveau coach a signé un contrat pour trois saisons avec l'objectif de remonter en D1F. Le HAC a brillé en première division dans les années 2000 et début des années 2010, jusqu'à participer à une coupe d'Europe en 2012.

"Construire et progresser"

Malgré l'objectif très clair, Tom Garnier ne veut pas se mettre la pression. "L'effectif a beaucoup changé, le staff aussi. L'idée est plutôt de construire, de progresser et de se structurer pour être prêt à partir de la saison prochaine." Neuf nouvelles joueuses sont venues renforcer l'effectif havrais. Des jeunes, âgées de 18 à 28 ans, et pour la plupart évoluant déjà en D2F. "On construit un groupe jeune avec des filles qui vont progresser. Pour le moment, ce sont de bonnes joueuses de D2 et on a l'ambition de les amener à être des joueuses de D1." Le club et son entraîneur souhaitent ainsi rajeunir la formation pour créer une équipe qui va grandir et progresser ensemble.

Une bonne préparation

Le championnat a repris le 14 septembre, avec une victoire face à Rennes. Pour s'y préparer, Tom Garnier a soigné la préparation cet été. "On a commencé par un stage de cohésion et après on a beaucoup joué, avec six matchs amicaux. Pour la plupart, il s'agissait d'équipes de haut niveau provenant de la D2 ou de la D1, des adversaires relevés. C'est un vrai choix." Et c'est donc sans pression que le coach a débuté la saison : "Nous voulons être meilleurs de match en match. L'important, c'est d'avoir une vraie progression dans le jeu tout au long de la saison." Cette année, l'objectif est le top 5 alors que les Havraises ont terminé 8e la saison dernière.

Le rythme, point fort de l'équipe

Tom Garnier est plutôt fier de son équipe : "Pour le moment, on n'est pas en difficulté. Notre gros point fort, c'est le rythme que l'on met dans le jeu." Pour cette saison 2024-2025, quatre adversaires seront à scruter de près : Celles-sur-Belle, Lomme Lille (les équipes pros), Pessac (qui a fini sur le podium la saison dernière) et Clermont-Ferrand (solide depuis plusieurs années).