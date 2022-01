Sortir dans la Manche: jeudi 29 mai

Ce week-end, c'est la 14ème édition de Cabriolets en Manche. Des voitures anicennes, modernes et sportives feront un circuit dans la Manche mais aussi le Bessin. Rendez-vous dimanche à Saint Lô pour admirer les voitures sur la plage verte.

Dès aujourd'hui vendredi et jusqu'à dimanche, c'est "Terre de Marins" le Festival de chants de marins sur le site de la Hougue à Saint-Vaast-La-Hougue, concert non-stop de 12h00 à 23h00, restauration sur place, entrée gratuite avec les groupes : Cent Z'escales, Femmes de Marins, Toue Sabord, Vent de Noroise, Ninebarrow, Wareham Whalers, Amarrage.

Commémoration civile et militaire pour le 70ème anniversaire du débarquement ce jeudi à Mortain. Début des cérémonies vers 14h00 :

- Défilé en ville pour un rassemblement au Monument Aux Morts avec la présence de vétérans américains.

- Participation d'une quinzaine de véhicules militaires américains.

- Présence de la musique militaire de Rennes, d'un piquet d'honneur de la base Navale de Cherbourg.

- Memorial Day à la Petite Chapelle

- Survol de la cote 314 par 2 avions répliques de la seconde guerre mondiale, un spitfire et un focke-wolf (2 passages)

- Cérémonie autour des 2 stèles à la Petite Chapelle (30ème Division Américaine et 35ème Santa Fe) allocutions et dépôt de gerbes.

- Vers 17h45 : Vin d'honneur à la salle de sports du COSEC.

- Vers 20h00 : Repas avec la population de Mortain et les troupes américaines et françaises. Les cartes seront en vente au public à partir du Mardi 6 mai à l'Office de Tourisme. (Prix du repas : 35€, à régler par chèque à l'ordre de "Mortain Animation").Animation musicale par le groupe Hubert Travert avec ses chansons swing des années 40.



En raison des cérémonies qui débuteront à 14 heures, la circulation et le stationnement seront réglementés. Ainsi, il sera recommandé de stationner à l’ancienne gare de Le Neufbourg, des navettes en partiront toutes les 10 minutes de 12 heures 45 à 13h30 et déposeront les visiteurs au parking de la piscine.

Vendredi 30 mai 2014 : Présentation de véhicules militaires sur le parking du COSEC.