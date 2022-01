Sortir dans le Calvados : mercredi 28 mai

Ce mercredi soir assistez au Festival des Loups Garous au El Camino à Caen... Une programmation éclectique, du rock acoustique au dark folk, de la chanson festive à l’électro... Le festival des Loups Garous c'est ce mercredi et jeudi au El Camino à Caen...Tarif 5€







Ce mercredi soir assistez au concert de Hygiaphone Tribute Téléphone au Forum de Falaise. Le groupe rend hommage au mythique groupe de rock français Telephone en reprenant tous leurs standard. Mais pas que... Hygiaphone fait revivre la magie de la tournée 86, mémorable pour tous les prétendants de Cendrillon. Un concert qui vous embarque dans un autre monde, au moins jusqu’à New York, avec leur son électrisé et leur talent sans limite

Ce mercredi soir ne manquez pas le spectacle "El Cid" à la Renaissance de Mondeville. Entre tragique et comique, réécrit comme un drôle de thriller, El Cid ! nous tient en haleine du début à la fin. Il y a du sang, de la sueur et de l’amour, il y a du Shakespeare, du Hitchcock et du Tarantino. Cette version fidèle mais contemporaine fait entendre l’éternelle histoire du Cid et de Chimène dont l’amour passionné triomphera des devoirs familiaux et des contraintes sociales. Rendez-vous ce mercredi soir à la Renaissance de Mondeville à 20h30. Tarif : 13€