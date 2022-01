Les policiers manchois mettent fin à un gros trafic de stupéfiants

Tout a commencé au mois de juillet dernier avec le démantèlement d'un premier "petit" réseau de trafiquants de cannabis qui arrosaient les secteurs de Granville, Coutances et Saint-Lô. Pas une fin en soit, mais le début d'une enquête de neuf mois pour la police manchoise.

Une enquête qui a mené lundi 19 mai, 23 policiers du département dans le Val d'Oise, pour interpeller une famille entière, les deux parents âgés de 61 et 56 ans et cinq de leurs enfants âgés de 25 à 31 ans. A cette occasion, 4,6 kilos de résine de cannabis ont été saisis ainsi que 54 000 euros et 4 000 dollars américains.

Les autorités en ont profité pour saisir aussi quatre maisons, deux appartements, une pizzeria et sept voitures, probablement issus, selon les enquêteur, du blanchiment de l'argent de la drogue. Le montant total de la saisi s'élèverait alors à plus d'un millions d'Euros.

Le prix d'un kilos de cannabis oscillant entre 6000 et 8000 Euros, le calcul est rapide et on parlerait alors d'un trafic portant sur au moins 130 à 170 kilos de cannabis arrosant probablement plusieurs départements.

Les membres de cette famille pourraient être jugés à Coutances avant la fin de l'année 2014.