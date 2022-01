Pour 4 personnes

Ingrédients :

Blancs en neige

4 gros œufs

100 g de sucre en poudre

0,5 litre de lait

0,5 litre d’eau

1 gousse de vanille

Crème anglaise

50 cl de lait

1 gousse de vanille

(ou un sachet de sucre vanillé)

75 g de sucre

4 jaunes d’œufs

Décoration

50 g de pralines roses

Caramel (à préparer)

Les blancs en neige

Battre les blancs en neige. Incorporer le sucre, former des quenelles et faire cuire 1 mn par face dans le lait, la vanille et l’eau frémissante.

Réserver au froid. Concasser les pralines.

La crème anglaise

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue et grattée.

Verser lentement le lait sur le mélange jaunes d’œufs et sucre en tournant régulièrement.

Remettre le tout dans la casserole et, à feu doux, remuer la crème avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’elle nappe le dos de la cuillère. Surtout, ne pas faire bouillir !

Retirer la crème anglaise du feu et remuer encore quelques minutes.

Retirer la gousse de vanille, laisser refroidir puis réserver au réfrigérateur.