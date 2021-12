Sortir dans la Manche: mardi 20 mai

Demain mercredi, c'est la sortie du film événement X-men, days of future past au cinéma. Mais certains proposent déjà d'aller le voir ce soir avec des avant-premières. C'est le cas au méga CGR à Cherbourg. En plus une surprise attend les spectateurs qui cont voir le film ce mardi ou mercredi. Rendez vous à 19h45 et 22h15 ce mardi soir pour l'avant-première. Vos places à réserver sur http://www.cgrcinemas.fr/cherbourg





2ème jour du RoadTrip "La voie de la liberté". Aujourd'hui, les 2 reporteurs seront dans le secteur Sainte-Mère-Eglise



Visite du Musée Airborne et de sa nouvelle extension

Témoignage d’une personne présente sur les lieux le 6 juin 44

Visite de Sainte-Mère-Église et ses environs grâce à la nouvelle plateforme de tag mise au point par Manche numérique

Pause gourmande à la biscuiterie de Sainte-Mère-Eglise



Retrouvez le récit de leur voyage sur cestbeaulamanche.com





16ème édition du festival "Les Culottes Courtes" à Portbail jusqu'à dimanche. Ce mardi soir, COULEURS JAZZ à 20h30-Salle omnisports-Concert de l'Ecole Henri VALLY de Portbail, gratuit. Mercredi 21 : CHAMAILLERIE à Barneville-Carteret-de 10h à 12h-Médiathèque-Activités avec le RAM et la Médiathèque, gratuit.