76540. Rouen : le four à pain incendié revit

C'est une renaissance qui fait du bien. En août 2013, le four à pain de la Pannevert, situé sur l'esplanade Jean-Pierre Engelhard, avait été victime d'un incendie criminel. Moins d'un an plus tard, grâce à la mobilisation de l'association Expotec103 (dont le président Sylvain Engelhard, est le fils du fondateur), des collectivités territoriales, des habitants et des étudiants des CFA en BTP de la Région, ce petit bijou du patrimoine connaît une seconde naissance. Ce vendredi 16 mai, le nouveau four a livré ses premiers pains et brioches à une centaine de spectateurs venus saluer la reconstruction de ce four créé en 1989.

Pour les adhérents de l'association, comme Marie-Claude, "cela fait vraiment plaisir même si ce n'est plus vraiment du patrimoine. Espérons que tout cela ne recommence pas." Le four à pain devrait livrer ses produits deux fois par mois.