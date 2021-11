Des grèves dans les transports en commun pour la rentrée

La rentrée scolaire sous le signe de grèves prévues sur les réseaux de transports en commun de deux grandes ville de Basse Normandie.

A caen, le mouvement sera semble-t-il peu suivi jeudi 2 septembre dans la capitale bas-normande. Le syndicat Sud maintient son préavis mais Force Ouvrière l'a suspendu. 90% des dessertes Twisto seront assurées pour la rentrée. A noter toutefois une dégradation du trafic après 20h30. Plus d'informations sur le site http://www.twisto.fr/.

A cherbourg, en revanche, ça devrait bloquer nettement plus puisque un appel à la grève a été lancée mercredi 1er septembre par les syndicats CGT et CFDT. Un service minimum sera toutefois assuré selon le programme suivant :

Ligne 1

1er départ des Fourches : 07h40

1er départ Schuman : 07h25



Ligne 3

1er départ Eglantines : 07h38

1er départ de Brécourt : 07h27

avec un bus toutes les heures



Ligne 4 jusqu’à 19h

1er départ du C.Cial : 07h28

1er départ de Dubost : 07h20



Ligne 5

1er départ d’Amfreville : 07h44

1er départ des Flamands : 07h40



Aucun bus ne circulera sur les lignes 2, 8 et 9 et les services Domino.

Le service Itinéo n’est pas impacté par la grève et fonctionnera normalement (excepté le départ de 7h de l’Hameau Quevastre).