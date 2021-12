Sortir dans la Manche: vendredi 16 mai

La piscine de saint hilaire du harcouet située au coeur de la manche, dans le pays de la baie du mont saint michel vous accueille ce dimanche 18 mai toute la journée avec des animations pour vos enfants.





Rendez-vous ce soir à La Ferme de la tour à La Luzerne. Au programme :

- visite commentée des élevages de cochons bio et poules pondeuses bio

- marché fermier en présence des producteurs

- balades à poney pour les enfants

- dégustations

- apéro fermier

- jeu-concours sur les jeux équestres mondiaux

- ambiance musicale à partir de 18h30

Cette animation se déroule pendant la vente à la ferme qui a lieu habituellement tous les vendredis soirs. Ca commence à 17h.



Ce week-end, c'est le 4e Rallycross de Lessay organisé par l 'ASACO Pays Normand. Cette course compte pour le Championnat de France SuperCars et Super1600, la Coupe de France Division 3 et Division 4, la "Coupe Twingo R1 Rallycross" et le Championnat de France de Rallycross Junior. Rendez-vous samedi et dimanche sur le circuit de Lessay. Gagnez vos places pour vous et la personne de votre choix en appelant vendredi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.