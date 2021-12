Sortir dans l'Orne : vendredi 16 mai

La 6ème édition du festival "Pierres en Lumières" a lieu ce samedi dans toute la Basse-Normandie. De nombreuses animations sont organisées dans l'Orne. Plus d'infos sur pierresenlumieres.fr





Le club cyclotouriste de Mamers organise dimanche la 42ème randonnée des « 3 Sommets ». Cette manifestation est inscrite au calendrier de la FFCT et s’adresse à tous licenciés ou non qui apprécient les sorties sur les routes de campagne sans esprit de compétition. Trois parcours de 56, 114 et 147 km sont proposés à travers la Sarthe (le Belvédère), l’Orne (la Croix Médavy) et la Mayenne (les Avaloirs). Accueil « Salle du Cloître », place de la république à Mamers à partir de 6h30. Clôture à 17h.





L'asso la classe fête ses 6 ans à Saint Hilaire sur Risle ce week-end ! Ce vendredi soir et demain , concert de Two for Four, ce sont 2 filles qui parlent de 4 garçons. Ils étaient quatre petits gars de Liverpool. Elles sont deux copines de Cholet, fan des Beatles depuis toujours. Two for Four, c'est possible !

En seulement 50 min., Corinne et Stéphanie, interprètent, a capella et sans artifices (ou presque), un album des Beatles, dans son intégralité, sous la forme originale d’une conférence un brin décalée.



Et , SWEET SCREAMIN JONES l'incroyable !!! Chanteur et saxophoniste, Sweet Screamin Jones monte sur scène pour la première fois en 1997. Il se produit en quartet depuis 2008, Accompagné d’une rythmique luxueuse, un voyage à travers l’histoire des musiques populaires afro-américaine avec au programme du Blues authentique, des standards intemporels et des boogies endiablés.