Aux portes de Caen, Mont Joly... mystère

Le site est connu des amoureux de l'escalade qui n'ont peur de rien, pas même de cette 'Brêche au Diable” de sinistre légende. Le lieu est habité par de drôles d'histoires : on dit que Saint Quentin, ermite, y aurait pactisé avec le diable ! Les promeneurs viennent aussi pour découvrir ici, à deux pas de la Brèche, un bien curieux tombeau au bout d'une allée qui traverse un champs de genêts.



Grande actrice

Les visites ne sont autorisées à qu'à certaines heures de la journée, en saison. C'est que, derrière la palissade et les bosquets, se cache depuis plus d'un siècle la sépulture d'une jolie comédienne. Marie-Elisabeth Joly fut en son temps sociétaire de la Comédie Française, l'une des plus grandes actrices de son époque, au XVIIIe, adulée du public et aimée de son chevalier de mari, Nicolas Fouquet Dulomboy, capitaine de cavalerie et époux inconsolable. C'est lui qui, à la mort de sa tendre aimée, fit ériger cet incroyable tombeau, copie exacte de celui de Jean-Jacques Rousseau.Le monument reproduit la silhouette allongée de Marie Joly, qui s'est éteinte à 37 ans, le 5 mai 1798, victime d'une pneumonie. Avec pour épithaphe une émouvante déclaration d'amour. Ses obsèques, ici dans le pays de son mari, furent suivies, dit-on, par une foule immense et attristée.



Alain Fergent



Pratique : N.158 de Caen à Falaise, sortir à Soumont-Saint-Quentin. Accès balisé depuis le centre du village. Suivre “la Brèche du Diable” et le “Mont Joly”.



