Gelée de mûre au pineau

Préparation : 25 mn

Cuisson : 15 à 20 mn

Pour 3 à 4 pots de 500 g



1,3 kg de mûres

1 citron

400 g de sucre cristallisé

500 g de sucre pour confiture

20 cl de pineau



A préparer avec les premières mûres de la saison. Le pineau apporte une petite note très agréable.

Triez les mûres pour en éliminer les feuilles et autres impuretés. Passez les mûres triées dans un presse-purée. Filtrez ensuite la pulpe obtenue avec une passoire fine ou une étamine. Vous devez obtenir 1 kg de pulpe de mûres. Pressez le citron.

Dans une grande casserole versez la pulpe, le jus de citron, les deux sucres et le pineau. Mélangez et portez à ébullition à feu moyen, puis faites cuire 15 mn environ. Ecumez la surface de temps en temps.

Vérifiez la bonne cuisson de la gelée en en plaçant un peu dans un récipient, laissez refroidir quelques instants et déposez celui-ci au congélateur pendant 5 mn environ. Si la gelée est trop liquide, prolongez la cuisson de quelques minutes.

Remplissez les pots propres avec la gelée encore brûlante et refermez-les. Laissez-les refroidir et attendez 4 à 5 jours avant de les consommer.



