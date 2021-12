Sortir dans la Manche: lundi 12 mai

Port Chantereyne à Cherbourg-Octeville, organise un week-end festif, samedi et dimanche, pour lancer la nouvelle saison et faire découvrir le bureau du port remodelé et ses nouveaux services. L'entrée est gratuite.





Les demoiselles de la Manche, c'est ce dimanche à Saint Lô. 5Km en courant ou en marchant, pour lutter contre le cancer du sein. Habillez vous en rose et venez partager un moment de convivialité. Sur les frais d'inscriptions, 5€seront reversés pour la lutte contre le cancer du sein. C'est dimanche à 15h30 au départ de la plage vert. Les Tshirt roses de l'événement et les dossards seront à retirer entre 10h et 14h. Inscriptions à faire sur www.lesdemoisellesdelamanche.com





Les mains de camille ou le temps de l'oubli, c'est la pièce à voir dès 13 ans à Saint Lô ce lundi soir et demain mardi au théâtre Roger Ferdinand. Les Anges au Plafond s’inspirent de ce destin tragique, nid de fantasmes et de mystères poétiques, pour revisiter à travers lui la censure contemporaine: Qu’est ce qui aujourd’hui encore fait scandale? Qu’est ce que l’on peut considérer comme subversif ? Comment se manifeste la censure? Visible ou invisible? Dans cette intimité, on entend respirer les marionnettes de papier, on sent le souffle du vélum qui se gonfle, on perçoit dans l’air l’odeur de l’argile et du talc. Au cœur de l’atelier, assis sur notre gradin « art déco », tous les sens sont en éveil et l’événement peut surgir de toute part. Rendez-vous à 20h30.