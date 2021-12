Sortir dans la Manche : vendredi 9 mai Impossible de lire le son.

Puces nautiques et Granville fête la mer c'est vendredi, samedi et dimanche sur le port de Hérel. Nouveauté cette année vous pouvez faire un essai en mer, avec votre concessionnaire, avant d'acheter votre bateau. L'entrée est gratuite. Plus d'infos sur tourisme-pays-granvillais.comDernière rencontre à domicile pour la JS Cherbourg en nationale 1 masculine de handball. Ce sera contre des bretons : le CERCLE PAUL BERT RENNES . Pour l'instant en tête de leur poule, venez soutenir les Cherbourgeois au complexe Chanteryne dimanche à 16h. Vos places à gagner en appelant vendredi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30 !Et puis autre jeu aussi, vos places pour les teurses d'Hébécrevon sont à gagner ! Ce samedi et ce dimanche c'est la 33ème course de côtes où les pilots s'affront pour le championnat de France de la Montagne. Gagnez également vos places pour vous et la personne de votre choix en appelant le 02 33 05 32 30 vendredi à 9h30 et 14h30.